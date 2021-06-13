Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) опубликовало статью Нико Попеску, директора программы Wider Europea аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR), которая фактически предлагает расширение «военной помощи» Украине от стран Евросоюза. По мнению автора, сейчас это «главный тренд» европейских стран-членов НАТО, и Германии пора следовать ему активнее.

Нико Попеску указывает: «Украина пала жертвой агрессивной войны со стороны России в 2014 году, главным образом из-за того, что она была слабой и дезорганизованной в военном отношении и изначально не могла ответить на российские операции. Бряцание оружием в апреле показало, что Кремль на этом не остановился».

Поэтому, пишет далее аналитик, «с европейской точки зрения уклончивое и негативное отношение немецкого политического класса к любой военной поддержке Украины отстает от требований нынешнего времени». В ЕС и НАТО существует консенсус в отношении того, что мир и стабильность в Восточной Европе можно укрепить только путем повышения устойчивости восточных стран-партнеров. От киберзащиты и реформы полиции и судебных органов до разведывательных служб и вооруженных сил – соответствующие программы по обучению стран-партнеров в различных областях можно найти в обеих организациях. В военной области лидируют, в частности, США, Канада и Великобритания.

Но Франция, Испания, Польша и даже небольшие страны Балтии гораздо активнее в военном сотрудничестве с Украиной, чем Германия. Нежелание Германии участвовать даже в «мягких» областях военной подготовки – обучении, образовании, поставкам нелетальных вооружений – вызывает беспокойство в Вашингтоне.

«Европа не живет в мире грез, в котором нет военных столкновений. Подход, согласно которому конфликт не может быть разрешен военным путем, сам по себе верен и применим к каждой войне. Однако на практике мирные договоры, заключенные дипломатическим путем, устанавливают статус-кво, достигнутый или проигранный на поле боя. Суть интересов Германии и Европы в том, чтобы Украина, а вместе с ней и нормы европейского мирного порядка 1990 года, не погибла», – отмечает Нико Попеску.

По его мнению, если война на Донбассе станет слишком дорогой для Москвы, этот конфликт также будет завершен другим политическим соглашением. Произойдет ли это раньше или позже, зависит от того, насколько быстро поднимется стоимость осуществления военных авантюр в этом регионе. «Откалибровать» нужные меры поддержки такой ситуации непросто. Но со своей позицией в нормандском формате «Германия будет важным связующим звеном в дипломатическом процессе, который будет стратегически модернизирован за счет военных вариантов».

Кроме прочего, в своей статье Нико Попеску постарался оправдать сделанное в конце мая заявление Роберта Хабека, сопредседателя партии «Зеленых», по случаю визита к военной демаркационной линии в Украине. Тогда Хабек заявил, что Германия должна поставлять оружие Украине. Это заявление вызвало ажиотаж в политической среде Германии. Критика исходила со всех сторон – включая консервативные партии и саму партию «Зеленых», а данное предложение было сочтено «незаконным и опасным».

Нико Попеску изыскал контраргументы этой критике: законодательство допускает исключение для экспорта вооружений в третьи страны «по решению Федерального правительства после учета интересов безопасности Германии». И правительство ФРГ часто использует это право: в 2020 году такие страны, как Египет или Катар, вошли в число 10 ведущих стран-получателей немецких вооружений. «В отличие от стран Ближнего Востока, интересы безопасности Германии в Украине выявить легче», – указывает Попеску.