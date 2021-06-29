Российская военно-морская оперативная группа, развернутая у берегов Сирии, проводит учения в восточном Средиземноморье. При этом в опубликованном российскими военными видео обнаружилось, что по крайней мере некоторые из российских кораблей находились под наблюдением самолетов-невидимок F-35B с авианосца Королевских ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth, который в настоящее время ведет боевые действия в регионе против ИГИЛ. Об этом сообщает американский портал The Drive.

Как отмечается в публикации издания, последние российские маневры приходятся на период, когда напряженность между Москвой и Великобританией усилилась после того, как эсминец Королевского флота заплыл в российские воды недалеко от Крыма, а также стартовали крупномасштабные маневры в Черном море военно-морских сил НАТО во главе с США.

The Drive далее комментирует последние официальные видео, размещенные в России. В частности, показано, что по крайней мере некоторые из трех бомбардировщиков Ту-22М3 Backfire-C и двух истребителей МиГ-31К Foxhound, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», что были развернуты на авиабазе Хмеймим в сирийской прибрежной провинции Латакия на прошлой неделе, в настоящее время проводят совместные маневры с истребителями Су-35С Flanker. Последний тип самолета выступает в качестве эскорта, неся различные ракеты класса «воздух-воздух» и действуя с той же авиабазы. Также на видео присутствует по крайней мере один ударный реактивный самолет Су-34 Fullback, хотя и вооруженный только парой ракет малой дальности для самообороны.

Ранее Ту-22М3, действующие из Сирии, были запечатлены с одним образцом Х-22 (AS-4 Kitchen) или улучшенной противокорабельной ракетой Х-32, но на новом видео представлено двухракетное вооружение. Теоретически каждый Ту-22М3 может нести и три таких вооружения – два под крыльями и одно под фюзеляжем, но со значительным уменьшением дальности полета, поскольку необходимо соответственно уменьшить топливную нагрузку. Таким образом, две ракеты обычно представляют собой оптимальную практическую нагрузку, а одна ракета обеспечивает дальность полета почти 1400 миль. Видно также, что МиГ-31К имеет стандартную нагрузку в виде одной ракеты «Кинжал», установленной на центральной линии.

В эти миссии также входит самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 Mainstay, который присутствует на видео летящим из Хмеймима и над восточным Средиземным морем. Этот самолет, который часто действует в Сирии, способен координировать учения, а также следить за движением других объектов в воздухе и на море, такими как авианосная группа CSG21 и ее истребители F-35B.

В нескольких кадрах видео показан летящий F-35B, по всей видимости, снятый с военного корабля ВМФ России. Расстояние, на котором зафиксирован истребитель, не позволяет точно определить, был ли это самолет Королевских ВВС или Корпуса морской пехоты США – машины обеих служб сейчас размещены на борту HMS Queen Elizabeth.

Наконец, на видео представлен эпизод с действиями неуказанного военного корабля ВМФ России – предположительно, это «Адмирал Макаров», один из двух фрегатов класса «Адмирал Григорович», которые участвуют в текущих учениях (второй – «Адмирал Эссен»). Помимо команд с мостика, показано, как экипаж мчится к боевым постам, и крупным планом представлено многоствольное орудие АК-630 – одно из именно таких орудий было использовано для «предупредительного выстрела» по HMS Defender в Черном море на прошлой неделе.

Остальные три боевых корабля ВМФ, участвующих в маневрах, – это ракетный крейсер «Москва» и подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону» класса «Улучшенный Кило». Все они входят в состав Черноморского флота России. Два других российских объекта, заявленных как участвующие в маневрах и пока не отмеченные на видео, – это дальний противолодочный самолет Ил-38 и Ту-142МК.