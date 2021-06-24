Российские военные в ситуации с британским эсминцем Defender действовали совершенно правильно и сумели преподать его экипажу хороший урок, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, в будущем Великобритания вряд ли попытается еще раз провоцировать Россию и нарушать ее границы.

Эксперт отмечает, что если бы экипаж корабля не перестал игнорировать столь явные предупреждения, как бомбометание и обстрел сторожевиком, то дело могло бы дойти до полного его уничтожения. Поэтому британцы своевременно изменили курс.

По мнению Коротченко, эсминец совсем не просто так рискнул и в нарушение всех возможных международных норм попытался прорваться в территориальные воды РФ. В его задачу входила оценка реакции российского флота. Кроме того, он проводил разведывательную миссию, выясняя, какие силы Россия может бросить на устранение угрозы своей территориальной целостности.

Повторения подобных действий теперь можно не ждать, считает эксперт, так как Британия усвоила урок, который ей преподали российские военные.