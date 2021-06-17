После встречи президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Джо Байдена последний чувствовал себя довольно комфортно на пресс-конференции, пишет издание Cumhuriet. Авторы приводят высказывание бывшего главы Партии националистического движения Девлета Бахчели, который уверен, что глава государства не донес до американского лидера и руководителей НАТО позицию MHP.

Бахчели также считает, что судя по поведению президентов после встречи, проблема с российскими комплексами С-400 и американскими истребителями F-35 полностью не решена. Политик считает, что ни Соединенные Штаты, ни Североатлантический альянс не имеют никакого права диктовать Турции, какое оружие ей покупать для своей защиты. По той простой причине, что во время попытки государственного переворота в Анкаре НАТО безмолвствовала и даже не попыталась как-либо обеспечить безопасность государства.

Впрочем, журналисты пишут, что на встрече Байдена и Эрдогана на саммите Альянса еще ничего не заканчивается. В ближайшее время президенты снова встретятся и именно тогда, скорее всего, все вопросы с С-400 и F-35 будут решены окончательно.

Бахчели также напомнил, что США и НАТО уже высказались по поводу того, что Турция намерена остаться в Афганистане и взять на себя охрану аэропорта. В Североатлантическом альянсе выражают обеспокоенность этим решением. Хотя Анкара вместе с другими странами блока принимала участие в боевых действиях на территории Афганистана.

Именно поэтому Бахчели заявил, что Эрдоган должен вести себя предельно осторожно с НАТО во всех вопросах, касающихся Афганистана. И помнить о том, что именно от Североатлантического альянса чаще всего исходят инициативы по организации государственных переворотов. Политик не уточнил, какие именно страны он имеет в виду, но вполне можно предположить, что Турция точно попала в этот список.