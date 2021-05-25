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Сочинцы просят путешественников не приезжать к ним в город на своих машинах, так как по нему уже невозможно перемещаться из-за постоянных пробок.

После запрета полетов в Турцию в ходе майских праздников Сочи посетило на 55 процентов больше туристов, чем два года назад. В результате его инфраструктура оказалась загруженной почти на 100 процентов. Поэтому в социальных сетях начался флешмоб, в рамках которого отдыхающих начали призывать не посещать курортный город на личных транспортных средствах. Их просят пользоваться общественным транспортом.

Жители Сочи отметили, что привыкли к пробкам в летние месяцы, однако сейчас они возникают даже зимой, так как из-за пандемии COVID-19 многие россияне решили отдохнуть на внутренних курортах. Появилась также проблема со стоянками, которые теперь полностью забиты автомобилями туристов. При этом строить многоярусные парковки никто не планирует, так это нерентабельно, ведь в несезон ими мало кто будет пользоваться.

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