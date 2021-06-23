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В распоряжении России имеется современное вооружение, являющееся гарантией сдерживания агрессии Североатлантического альянса. Эксперт американского издания The National Interest составил рейтинг российского оружия, превосходящего даже лучшие американские и натовские образцы.

На пятом месте оказался танк Т-14 «Армата». По своим характеристикам он превосходит все известные миру образцы бронетехники, оснащается мощным вооружением и надежной активной защитой. Последнее место в рейтинге он занял только потому, что РФ никак не начнет его серийное производство.

Четвертую позицию эксперт отдал истребителю Су-35, который до момента полного перевооружения на Су-57 останется основным тяжелым самолета такого типа в российских ВКС. Он относится к поколению 4++, выделяется на фоне иностранных аналогов высокой скоростью и маневренностью.

Третье и второе места заняли стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 соответственно. Это грозная сила российских ВКС, так как самолеты могут преодолевать огромные расстояния, находиться в воздухе более 12 часов и нести целый арсенал ядерного вооружения.

Первую позицию автор безоговорочно отдал истребителю пятого поколения Су-57. Хотя серийное производство этого самолета несколько затянулось, он является впечатляющим образцом современной воздушной техники. Истребитель может действовать самостоятельно или в связке с беспилотными аппаратами, демонстрирует огромные скорости и высокую маневренность, а также отвечает современным требованиям к «невидимости».

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