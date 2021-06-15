В норвежском городе Берген ВМС страны приняли участие в своеобразном гей-параде, организованном в прибрежной зоне. Сразу на нескольких боевых кораблях – патрульном судне «Тур», противокорабельном «Хитра», а также на судах поддержки и легких катерах, – появились радужные флаги.

Перенос традиционного гей-парада в море – инициатива властей района Бюфьорден, что в городе Берген. Все дело в том, что ковидные ограничения не дают возможности проводить массовые мероприятия. Поэтому было решено организовать своеобразный парад на лодках. И боевые суда с удовольствием включились в него.

Руне Андерсен, возглавляющий норвежские ВМС, рассказал, что военные корабли, находящиеся на большом расстоянии друг от друга, общаются с помощью сигнальных флагов. В честь парада экипажи размахивали радужными флажками, подавая сигнал о своей поддержке борьбы за разнообразие. Также это было своеобразным заявлением, что в норвежском флоте могу служить все желающие и их ориентация не имеет никакого значения.