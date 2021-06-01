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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал признак опасной болезни, проявляющийся ночью. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Так, как заявил Мясников, этой болезнью является расслаивающаяся аневризма аорты. При этом заболевании внутренний слой аорты начинает из-за давления крови расслаиваться и появляются так называемые «ложные ходы».

Одним из симптомов болезни являются непрекращающиеся боли в спине в ночное время. По словам врача, у него была пациентка с такой болью, и об этом никто на тот момент не подумал. Когда женщина умерла, выяснилось, что у неё было расслоение аорты.

Таким образом, Мясников настоятельно рекомендует людям, которые по ночам чувствуют подобные боли в спине, не затягивать с этим и обратиться к врачу для прохождения диагностики.

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