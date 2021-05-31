Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, как правильно готовиться к отпуску.

Как отметил врач, в первую очередь стоит подготовиться к авиаперелёту, в особенности, если он длится более четырёх часов. Людям, которые переболели коронавирусом, перенесли тромбоз или диабет, следует готовиться к полёту на самолёте особенно тщательно.

Также это касается людей, которые проходят гормонально-заместительную терапию, и курильщиков. Мясник порекомендовал указанным категориям пассажиров надеть компрессионное бельё, не пить алкоголь во время перелёта, а также принимать при необходимости аспирин. Кроме того, можно сделать укол препарата, который разжижает кровь.

Мясников также напомнил о необходимости взять с собой запас лекарств, связочных материалов и антибиотиков. Людям, которые собираются активно отдыхать, врач порекомендовал заняться физической подготовкой.

Недавно доктор Мясников рассказал об опасности, которую представляют колбасные изделия. Он заявил, что эти продукты повышают риск развития онкологических заболеваний.