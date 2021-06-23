Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что осенью россиянам следует ожидать очередную волну коронавируса.

Согласно его заявлению, у мира было два варианта развития ситуации с пандемией коронавируса. В первом случае кому было положено переболеть, те переболеют, а кому суждено умереть, те умрут. Этот вариант мало кому нравится. Второй вариант – изобрести вакцину, но и у этого способа в настоящее время много противников.

Мясников заявил, что вакцину нужно ставить обязательно, и необходимости проверять антитела перед прививкой нет. Также он указал, что даже тем людям, которые переболели коронавирусом, придётся ставить вакцину, так как уровень антител у них заметно снижается.

По словам специалиста, осенью ожидается новая волна коронавируса и к ней нужно готовиться заранее. Мясников напомнил, что антитела начинают вырабатываться лишь спустя 1,5-2 месяца после первой прививки и организм в это время не имеет защиты перед коронавирусом.

Недавно врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о новом индийском штамме коронавируса и оценил его опасность. Так же он заявил, что этот штамм рано или поздно доберётся до России.

Вам может понравиться

«ЦАР подверглась информационной атаке»: Максим Шугалей опроверг мифы западных СМИ

В Telegram-канале главы фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея появились результаты нового социологического исследования. Жители ЦАР отвечали на вопросы политического характера, по специальному опроснику, составленному ФЗНЦ. В опросе приняло участие

Минобороны потратит 9 миллиардов рублей на создание аэродрома в Арктике

Российское оборонное ведомство собирается потратить почти 9 миллиардов рублей на завершение строительства аэродрома в Арктическом регионе. Речь идет о военной базе, расположенной на одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Ранее

Путин обвинил США в организации государственного переворота на Украине в 2014 году

Владимир Путин, лидер РФ, в материале, опубликованном в немецком издании Die Zeit, указал, что Соединенные Штаты организовали госпереворот на Украине около 7 лет назад, приведший к расколу государства. Согласно его
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 июня – небольшая облачность, до 31 °C | город Мытищи: погода, 23 июня – небольшая облачность, до 33 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 июня – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 июня – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 23 июня – облачно с прояснениями, до 36 °C | Подольск: погода, 23 июня – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 23 июня – небольшая облачность, до 28 °C |