Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что осенью россиянам следует ожидать очередную волну коронавируса.

Согласно его заявлению, у мира было два варианта развития ситуации с пандемией коронавируса. В первом случае кому было положено переболеть, те переболеют, а кому суждено умереть, те умрут. Этот вариант мало кому нравится. Второй вариант – изобрести вакцину, но и у этого способа в настоящее время много противников.

Мясников заявил, что вакцину нужно ставить обязательно, и необходимости проверять антитела перед прививкой нет. Также он указал, что даже тем людям, которые переболели коронавирусом, придётся ставить вакцину, так как уровень антител у них заметно снижается.

По словам специалиста, осенью ожидается новая волна коронавируса и к ней нужно готовиться заранее. Мясников напомнил, что антитела начинают вырабатываться лишь спустя 1,5-2 месяца после первой прививки и организм в это время не имеет защиты перед коронавирусом.

Недавно врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о новом индийском штамме коронавируса и оценил его опасность. Так же он заявил, что этот штамм рано или поздно доберётся до России.