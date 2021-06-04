Родители покойной певицы Жанны Фриске проиграли суд за квартиру Дмитрию Шепелеву.

Как сообщается, квартира принадлежала Фриске, и после её смерти отошла её родителям и сыну Платону. Родителям певицы принадлежит 2/3 квартиры, маленькому Платону – 1/3. Так как он ещё несовершеннолетний, распоряжаться имуществом имеет право его отец Дмитрий Шепелев.

Дмитрий решил продать долю сына, о чём заранее предупредил бывших родственников. Однако те были с ним не согласны и обратились в суд. Но суд их решение не поддержал и встал на сторону Шепелева.

Таким образом, за продажу 1/3 квартиры Шепелев может выручить около 8 миллионов рублей. Полностью стоимость квартиры оценивается в 24 миллиона рублей. Родители и сестра Фриске устроили в квартире настоящий музей её памяти – так, они ничего не трогали и оставили все вещи на местах, как они находились при жизни Жанны.

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