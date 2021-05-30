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Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения на своей Instagram-странице сообщила о скором замужестве.

Ксения опубликовала свою фотографию, продемонстрировав на руке кольцо. В подписи она указала, что теперь является невестой, а также призналась в любви своему жениху. Также она поблагодарила за «всё-всё» и за утро.

Как отмечается, женихом Ксении является спортивный блогер Алексей Столяров, который снимает развлекательные спортивные челленджи. На его YouTube-канале около трёх миллионов подписчиков. Он также в Instagram опубликовал совместное с Ксенией фото, и заявил, что ему с ней повезло. Кроме того, он отметил, что теперь можно будет делиться совместные фотографии.

Ксения, как отмечается, является организатором мероприятия «Гонка героев», во время которого и состоялось её знакомство с Алексеем.

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