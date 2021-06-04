Дмитрий Рогозин, являющийся главой корпорации «Роскосмос», поделился своим любимым анекдотом на тему космоса.

Как сообщил Рогозин в разговоре с РИА Новости, ранее он являлся рассказчиком анекдотов и знал их весьма много. Из-за этого выбрать какой-либо самый любимый ему затруднительно. Но всё же Рогозин решил поделиться шуткой о Гагарине.

Так, в этом анекдоте Гагарин возвращается из космоса, и его встречают Никита Хрущев, который в то время являлся главой СССР, и патриарх. Хрущев задаёт космонавту вопрос, видел ли тот что-либо в космосе, на что Гагарин даёт положительный ответ. После этого Хрущев просит его никому об этом не рассказывать. Патриарх затем задаёт аналогичный вопрос о том, видел ли Гагарин что-то в космосе, после чего космонавт отвечает, что не видел. Патриарх также просит Гагарина никому этого не рассказывать.

Также Рогозин отметил, что корпорации обычно не до анекдотов, и они стараются двигаться вперёд, а не шутить.

Недавно владелец НЛМК Владимир Лисин ответил анекдотом на заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова, который раскритиковал политику металлургов.