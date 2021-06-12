Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что усиление карантинных мер в Москве – это реализация особых полномочий, которыми наделен мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, что ранее глава столичной администрации объявил выходные дни до 20 июня, а также призвал пожилых людей оставаться дома. Всю следующую неделю заведения общепита смогут работать только с 6 часов утра до 23:00, а ночью лишь торговать на вынос.

Кроме того, в этот период закрываются фуд-корты и детские комнаты в торгово-развлекательных центрах, спортивные площадки в парках, отменяются любые массовые мероприятия.

Песков отметил, что у Собянина есть основания для усиления ограничительных мер, так как количество заболевших коронавирусной инфекцией стремительно выросло за минувшие сутки. В то же время на федеральном уровне подобных решений пока нет, отметил пресс-секретарь российского президента.