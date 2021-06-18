Российское военное ведомство анонсировало создание специальных смартфонов для военнослужащих, а также для всех членов их семей. Главная цель разработки этих девайсов – обеспечить безопасную связь и исключить любые утечки данных.

По словам замглавы департамента информационных систем Минобороны Александра Осадчука, создание мобильных телефонов осуществляется на базе военного технополиса «ЭРА». Программной платформой станет отечественная операционная система «Аврора», которую модернизируют специально для целей военнослужащих.

В настоящий момент уже проводится тестирование проекта «Кварц», который предполагает создание новой цифровой экосистемы. Она будет включать в себя несколько режимов работы смартфона, а также ряд специально разработанных приложений, которые позволят безопасно пользоваться аппаратом.

По словам Осадчука, смартфоны смогут подключаться к разворачиваемой прямо сейчас системе «паспорт». Она даст военнослужащим возможность работать с несколькими сервисами, которые обрабатывают необходимые в повседневной жизни данные.