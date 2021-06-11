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В Балтийском море прошли учебные стрельбы с участием двух дизель-электрических подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр». Субмарины «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» ставили минные заграждения, а также производили пуск торпед.

Главной задачей учений была отработка взаимодействия экипажей. Помимо стрельб, они тренировали выход из пунктов постоянной дислокации сквозь расставленные противником мины, а также уклонение от ответных ударов условного врага.

Дополнительно экипажи отработали обычные повседневные действия, которые необходимы для обеспечения нормального функционирования подводных лодок, и провели внутрикорабельные занятия по борьбе за выживание субмарин после повреждений и попадания торпед противника.

Пресс-служба Балтийского флота сообщает, что учения проведены согласно установленному плану, экипажи отлично справились со всеми возложенными на них задачами.

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