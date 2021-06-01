Американский диетолог Эми Гудсон назвала ягоду, которую считает самой полезной для организма человека.

Как отметила специалист, все ягоды содержат очень много антиоксидантов по сравнению с любыми фруктами. Эти антиоксиданты имеют антивозрастные свойства, а также положительно влияют на продолжительность жизни человека и препятствуют развитию хронических и раковых заболеваний. Также ягоды содержат много витамина С и растительных волокон. Так, в одном стакане малины или ежевики содержится треть дневной нормы растительных волокон.

Самой полезной ягодой Гудсон считает чернику, которая обладает очень высокой антиоксидантной способностью. Кроме того, черника имеет полифенолы, которые мешают клеткам организма стареть.

Ранее диетологи рассказали о наиболее полезных продуктах, которые стоит употреблять в начале лета. В список вошли ранние груши, редис, и другие продукты.