читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский диетолог Эми Гудсон назвала ягоду, которую считает самой полезной для организма человека.

Как отметила специалист, все ягоды содержат очень много антиоксидантов по сравнению с любыми фруктами. Эти антиоксиданты имеют антивозрастные свойства, а также положительно влияют на продолжительность жизни человека и препятствуют развитию хронических и раковых заболеваний. Также ягоды содержат много витамина С и растительных волокон. Так, в одном стакане малины или ежевики содержится треть дневной нормы растительных волокон.

Самой полезной ягодой Гудсон считает чернику, которая обладает очень высокой антиоксидантной способностью. Кроме того, черника имеет полифенолы, которые мешают клеткам организма стареть.

Ранее диетологи рассказали о наиболее полезных продуктах, которые стоит употреблять в начале лета. В список вошли ранние груши, редис, и другие продукты.

Вам может понравиться

Онкодерматолог рассказала о признаках смертельно опасных “веснушек”

Онкодерматолог и кандидат медицинских наук, а также директор медцентра «Триактив» Наталия Гайдаш в беседе с радио Sputnik сообщила об опасных тёмных пятнах, которые можно с лёгкостью перепутать с веснушками. Как
  • Анна
  • 01.06.2021
  • читать 1 минуту

Названа скрытая опасность частого применения ароматических масел

Человечество уже давно использует ароматические масла для релаксации, однако исследователи выяснили, что они способны нанести вред организму при частом применении. Обычно ароматические масла применяются для борьбы с сильным стрессом, однако

Доктор Мясников рассказал о симптоме опасной болезни, который проявляется по ночам

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал признак опасной болезни, проявляющийся ночью. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1». Так, как заявил Мясников, этой болезнью является расслаивающаяся аневризма аорты.
  • Анна
  • 01.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 июня – ясно, до 16 °C | город Мытищи: погода, 1 июня – переменная облачность, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 июня – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 июня – небольшая облачность, до 14 °C | Королев: погода, 1 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 1 июня – ясно, до 14 °C | Армавир: погода, 1 июня – пасмурно, до 25 °C |