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Депутат Законодательного Собрания Петербурга Константин Чебыкин считает, что специалисты из РФ значимы и за пределами родины, поэтому к их мнению прислушиваются в других странах. Такими словами политик прокомментировал показ в онлайн-кинотеатрах боевика «Туриста» о российских инструкторах в ЦАР.

«Такой образ сформировался не сегодня и не вчера, и останется актуальным завтра. Дело в том, что исторически так сложилось, что к нам обращаются за помощью, и к мнению наших специалистов в различных областях прислушиваются во всем мире», — сказал депутат.

Фильм повествует о том, как специалисты из РФ прибыли в ЦАР, чтобы обучить центральноафриканскую армию противостоять вооруженным бандитам, но сами столкнулись с боевиками. Причем за основу боевика взяли реальные события, происходившие в республике полгода назад, только в действительности непосредственного участия в боях инструктора не принимали, несмотря на то, что ради скандальности в западных источниках их иногда причисляют к «ЧВК Вагнера». Однако их опыт помог военным разгромить действовавшие в стране бандформирования.

По мнению Чебыкина, подобные «Туристу» фильмы помогают не только узнать больше о деятельности российских специалистов за границей, но и не исковеркать национальную историю. Тем более сейчас Москва выстраивает взаимовыгодное сотрудничество с африканскими странами, поэтому военные картины служат этой цели.

«Если мы показываем работу наших инструкторов, в хорошем смысле демонстрируем их профессионализм, то этим мы воспитываем у зрителя патриотизм и любовь к родине. Ведь нам нечего стесняться, мы должны гордо нести флаг нашего государства в мире», — завершил политик.

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