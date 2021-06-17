Журналисты польского издания Defence24 озаботились состоянием российских истребителей МиГ-29 и рассказали, почему эти самолеты крайне редко вылетают на перехваты натовских воздушных машин.

По словам авторов публикации, в настоящий момент в распоряжении российских ВКС имеется 267 обычных и 22 палубных истребителя МиГ-29. При этом почти 70 процентов самолетов находятся в ужасающем техническом состоянии. В 2008 году несколько аварий с участием МиГ-29 привели к тому, что РФ была вынуждена отправить несколько сотен единиц техники в утиль.

Польские эксперты заявляют, что истребители морально устарели и уже не подлежат ни ремонту, ни модернизации. Именно поэтому Россия сейчас реализует программу по их замене на самолеты поколения 4++ МиГ-35. Но этот процесс, по мнению журналистов, затянется на долгие годы и обойдется ВКС недешево.