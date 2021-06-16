Заявления главнокомандующего шведскими Вооруженными силами Микаэля Бюдена о возможном нападении России демонстрируют, что еще одна страна скатилась к натовскому абсурду. Североатлантический альянс в стремлении доказать свою полезность, втягивает в гонку вооружений все новых и новых жертв. Так, шведский высокопоставленный военный уже сообщил, что оборонный бюджет страны будет расти и до 2025 году увеличится на 60 миллиардов крон.

Истерические заявления Швеции прокомментировал российский военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что Стокгольм зациклился на битве под Полтавой, в которой бездарно проиграл РФ, поэтому до сих пор жаждет мести. Заявления Бюдена о необходимости срочно защищать ключевые объекты инфраструктуры не имеют под собой никаких оснований, так как Россия беспрестанно твердит, что не намерена на кого-то нападать.

Причиной таких действий Швеции, уверен Дандыкин, является влияние НАТО. Альянс пытается всеми силами оправдать свое существование, из-за чего вбивает в головы участников мысли о «российской агрессии».

Эксперт считает, что совсем скоро можно ожидать заявлений НАТО о необходимости увеличивать оборонные бюджеты, чтобы защитить пингвинов в Антарктиде. Ведь чисто теоретически на них может кто-то напасть.

Стремление Альянса затащить Швецию в свою секту «защитников мира от России» может закончиться плохо в первую очередь для Стокгольма. Потому что увеличение оборонных бюджетов негативно скажется на жизни простых жителей страны. Впрочем, эксперт выражает надежду, что большая часть шведов не даст властям втянуть государство в натовские авантюры.