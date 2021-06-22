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Аналитики агентства Moody’s Analytics совместно с журналистами CNN провели исследования американской экономики с использованием 37 ключевых показателей и сделали вывод, что она вряд ли сможет вернуться на те позиции, что занимала до пандемии.

Для исследований эксперты применили так называемый «Индекс возврата к норме», включающий в себя информацию о наличии новых вакансий на рынке труда, об авиаперелетах внутри страны, о заполняемости отелей, объемах кредитования и других факторах. По словам аналитиков, приемлемое значение этого индекса должно составлять 100 баллов. Однако оно застыло на 93 и не поднимается выше.

Вернуть экономические показатели к докоронавирусным значениям не дают необходимость в сохранении удаленной работы, проблемы с туризмом, повлекшие за собой уменьшение авиаперелетов, снижение объема инвестиций. Кроме того, за последний год сильно выросло количество заявок на пособия по безработице, так как многие граждане остались без средств к существованию.

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