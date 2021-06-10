Чад стремится обострить отношения с Центральноафриканской Республикой на фоне недавнего инцидента на границе.

Об этом пишет издание Ndjoni Sango. Журналисты предупреждают, что поведение чадских военных в последнее время дает основания полагать, что они готовятся к провокациям в отношении Центральноафриканской Республики.

Недавно на границе двух стран произошло вооруженное столкновение, которое привело к гибели нескольких человек. Дипломаты из двух республик договорились о создании международного комитета, который расследует детали конфликта и установит причину происшествия.

Усиление чадских военных на границе мешает работе специалистов, а также пугает местное население. Помимо этого, во время двусторонних переговоров по факту инцидента на главу МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон было оказано физическое воздействие, в результате которого она подписана заявление о признании Банги вины за ситуацию на границе.

Обострение отношений между двумя африканскими государствами выгодно Франции. Париж намерен добиться свержения власти в Банги, поэтому действует через Чад.

Чадские наемники давно участвуют в боевых действиях в ЦАР на стороне местных бандформирований. В конце прошлого года она предприняли попытку силового захвата власти, но встретили сопротивление со стороны правительственной армии.

Обученные российскими инструкторами военнослужащие ЦАР пресекли попытку госпереворота. Специалисты, которых западная пресса усердно связывает с «ЧВК Вагнера», с 2018 года занимаются обучением личного состава центральноафриканской армии, чем существенно повысили ее эффективность и боеспособность.

После разгрома боевиков страна постепенно возвращается к мирной жизни. Жители подавляющего большинства городов ЦАР теперь вновь могут без опаски ходить на работу, посещать образовательные и развлекательные заведения.