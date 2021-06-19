Страны, входящие в Североатлантический блок, продолжают толпиться в очереди за американским истребителем пятого поколения F-35. Мало того, о желании приобрести его заявила даже Украина, которая не только не является членом НАТО, но еще и не имеет денег ни на покупку, ни на эксплуатацию этого самолета.

Популярности новейшего истребителя не мешают даже многочисленные заявления о его недостатках. А их достаточно много. Это и проблемы с сенсорным управлением, на которые указывали даже американские пилоты, и огромные расходы на обслуживание, и неоднократные промахи пушек, установленных на борту.

Всего Пентагон насчитал более 870 минусов. К примеру, истребитель не в состоянии подняться в небо при боковом ветре и вообще очень сильно зависит от погодных условий.

Британское издание The Spectator вспоминает высказывание бывшего министра обороны США Кристофера Миллера о том, что F-35 – монстр, созданный военно-промышленным комплексом страны. Единственный, кто пока выигрывает от популярности истребителя – это компания Lockheed. Государства же, приобретающие «летающий компьютер», превращаются в «попрошаек» и ослабляют боеспособность обороны.

Авторы публикации отмечают, что есть еще одна выигравшая сторона, пусть и не такая явная, как производители истребителя. Это Россия, которой только на руку натовский бум на самолеты, которые не способны ни летать, ни метко стрелять. F-35 в нынешнем его состоянии является секретным оружием Москвы.