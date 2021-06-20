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Корабли российского Черноморского флота, которые сопровождали британский эсминец и голландский фрегат, могли подвергнуться учебной атаке британских истребителей пятого поколения F-35. Самолеты оказывали поддержку боевым судам НАТО с воздуха и имели возможность «потренироваться» на реальных целях, отмечают эксперты портала Avia.Pro.

По их словам, инцидент произошел неподалеку от берегов Румынии. Американские истребители вели себя достаточно уверенно, однако надолго их не хватило. Практически сразу после появления их обнаружили российские береговые комплексы ПВО. И начали сопровождение по всем канонам военной науки.

Как только истребители поняли, что «невидимость» их не спасла и они попали на мушку российских ЗРК, пилоты тут же отказались от своего намерения проводить учебную атаку и покинули район.

Авторы публикации считают, что и без поддержки с берега корабли ЧФ РФ вполне могли справиться с F-35, так как у них имеются собственные системы ПВО, способные поражать подобные цели.

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