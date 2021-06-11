Болгарское информационное агентство «Факти» провело опрос среди своих пользователей о том, кого они считают виновником падения авиалайнера рейса MH17 в Донбассе.

В результате больше 50 процентов читателей издания отметили, что в крушении самолета виноваты киевские власти. Еще 22 процента респондентов заявили, что, скорее всего, правду уже никогда не раскроют. В комментариях под соответствующей статьей многие пользователи согласились с мнением опрошенных.

Один из пользователей уверен, что лайнер был сбит украинцами, напомнив, что в прошлом они уже сбивали пассажирские воздушные судна. Другой комментатор остался крайне недоволен поведением голландского суда, который убивает веру в то, что на Западе действует справедливая судебная система.