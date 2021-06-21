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Владимир Русинов, председатель свердловского избиркома, отметил, что свыше 1500 избирательных участков в регионе будут оснащены камерами, которые смогут транслировать записываемое видео в Интернет.

В СМИ напоминают, что 19 сентября в области пройдут выборы депутатов заксобрания и Госдумы. Местные жители смогут проголосовать за кандидатов в 2500 участках. В тех из них, где не будет установлена система наблюдения, разместят видеорегистраторы, которые будут фиксировать все совершаемые действия.

Планируется также установить в участки сейфы для хранения бюллетеней. Русинов заявил, что будут предприняты беспрецедентные меры, чтобы обеспечить контроль над документами. Организацией выборов займутся около 25 000 членов избиркомов. Была поставлена задача вакцинировать большую их часть.

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