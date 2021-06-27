Кандидат биологических наук Екатерина Баранова сообщила, какую опасность могут представлять сельдерей и петрушка.

Согласно её заявлению, эти два растения можно сравнить с борщевиком, который провоцирует появление сильных химических ожогов.

Люди зачастую не обращают на это внимания, однако сельдерей практически также часто, как и борщевик, приводит к нарушению пигментации кожи и ожогам. Но, как правило, это практически незаметно, так как сельдерея обычно используется слишком мало.

Говоря о борщевике, Баранова указала, что ожоги от него весьма опасны. Если человек получил такой ожог, кожу следует прикрыть тёмной тканью и не менее двое суток не допускать попадания солнечных лучей на пострадавшее место.

Недавно специалисты рассказали, какую опасность может представлять частое использование ароматических масел. Как было указано, при сжигании ароматических масел, в воздух выделяются вредные вещества.