Человечество уже давно использует ароматические масла для релаксации, однако исследователи выяснили, что они способны нанести вред организму при частом применении.

Обычно ароматические масла применяются для борьбы с сильным стрессом, однако до сих пор научно не доказана их эффективность в противодействии психологическим заболеваниям. При этом около 14 лет назад тайваньские специалисты провели эксперимент, во время которого определили, что при сжигании эвкалиптовых и лавандовых масел в воздух выделяются опасные вещества.

Эти соединения вызывают раздражения слизистых глаз, носоглотки и ротовой полости. Они могут также нанести вред почкам и печени. Недавно японские, корейские и немецкие исследователи решили осуществить опыт, в рамках которого попросили добровольцев некоторое время вдыхать запахи ароматических масел. В итоге у многих из них ухудшилось самочувствие, а также возникли боли в голове.