Беспилотные летательные аппараты Global Hawk, управляемые НАТО со своей итальянской базы Сигонелла на Сицилии, намерены летать между собой по 100 часов в неделю, «отрабатывая» свою новую возможность отслеживания морских целей. Об этом сообщает Defense News, ссылаясь на заявления официальных лиц Североатлантического блока. О целях и задачах беспилотников НАТО «тактично умалчивается», но под ними явно подразумевается наблюдение за российскими войсками в Крыму и Черноморским флотом.

Как пишет американское издание, амбициозные цели для пяти дронов, базирующихся в настоящее время на авиабазе Сигонелла на Сицилии, ставятся в связи с тем, что программа НАТО по наземному наблюдению нацелена на достижение полной боевой готовности к 2024 году. Около 350 сотрудников, участвующих в программе AGS, уже размещены на Сигонелле, и их число в конечном итоге возрастет до 600. Эти сотрудники будут обрабатывать данные, полученные с помощью радаров, оснащенных новейшим индикатором движения наземных и надводных целей.

«Натовская AGS получает невероятное количество данных во время каждого полета. Мы продолжим привлекать к работе большее количество аналитиков разведки для обработки растущего количества изображений SAR и данных GMTI», – заявил Defense News руководитель AGS американский бригадный генерал Хьюстон Кэнтуэлл.

После нескольких лет задержек AGS вышла на начальную работоспособность в феврале 2021 года после того, как прибыл последний дрон в ее парк из пяти аппаратов. Созданные на базе американского планера RQ-4 Global Hawk беспилотники НАТО именуются самолетами RQ-4D Phoenix.

Платформы, принадлежащие коллективу из 15 стран-членов НАТО, теперь работают над территорией стран НАТО и «партнеров», пролетая на высоте 60 000 футов [около 18 300 м] с дальностью полета 8 700 морских миль [16,1 тыс. км]. По словам официальных лиц, доступ в воздушное пространство партнеров НАТО и других стран, не входящих в НАТО, регулируется двусторонними или многосторонними соглашениями.

Один из пяти БПЛА уже после прибытия на Сицилию отправлялся в Калифорнию для оснащения так называемой системой GMTI-over-Sea, позволяющей отслеживать движущиеся морские цели, а также движущиеся наземные цели.

«AGS НАТО рассчитывает поддержать как наземные, так и морские операции. Это усовершенствование радара улучшит нашу способность вносить свой вклад в картину морской поверхности в защиту альянса», – отметил Кантуэлл.

Канал передачи данных, известный как Link 16, также будет добавлен к дронам по мере приближения к полному функционированию. Кантуэлл сообщил, что операция по обработке данных на земле теперь достаточно развита, чтобы обрабатывать ввод с других платформ, а не только с пяти дронов Phoenix. «Мы уже получаем необработанные разведывательные данные с других платформ и проводим анализ в поддержку командиров НАТО и лиц, принимающих решения», – сказал он.

Увеличиваются и часы полета. В настоящее время в исходном рабочем состоянии только один из дронов на ротационной основе выполняет один 12-часовой полет в неделю. По прогнозам, когда в 2024 году будет достигнута полная эксплуатационная готовность, отдельные полеты будут продлены до 30 часов, при этом общий показатель флота БПЛА достигнет около 100 часов полетного времени в неделю.

Полеты Phoenix выполняются на большой высоте над коммерческими маршрутами в регулируемых коридорах. Чтобы достичь нужной высоты, дроны набирают высоту после взлета с Сигонеллы над Средиземным морем. Столкновений с обычными самолетами, вылетающими из близлежащего аэропорта Катании, можно не опасаться, поскольку итальянская система управления воздушным движением координирует работу самолетов AGS, а также обслуживает Global Hawks ВВС США, которые тоже работают из Сигонеллы. Также имеются специальные аэродромы для аварийных ситуаций на случай, если дрону AGS потребуется совершить аварийную посадку, находясь над страной НАТО.

В недавних сообщениях западных СМИ говорилось, что американские Global Hawks, вылетающие из Сигонеллы, становились целью радиоэлектронного подавления со стороны России, поскольку они осуществляют наблюдение в районе Черного моря, Крымского полуострова и восточной Украины.

Кэнтуэлл отказался сообщить, явились ли целью российских средств РЭБ дроны AGS, но отметил: «Любой летательный аппарат может испытать на себе воздействие помех. AGS НАТО серьезно относится ко всем угрозам и внимательно следит за ситуацией».