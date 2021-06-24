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Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов прокомментировал ситуацию с британским кораблем Defender, устроившим провокацию в Черном море. Он заявил, что хотя англичане и считают себя львами, но по поведению они больше похожи на крыс, сообщает издание “Вести. Крым”.

Также адмирал отметил, что моряки, которые себя уважают, вряд ли бы стали устраивать подобные провокации. Любая нормальная страна мира прекрасно понимает недопустимость таких действий. Но британцы решили, что им все можно.

Эсминец Defender в среду вторгся в территориальные воды России рядом с Крымским полуостровом. Он проигнорировал множественные предупреждения о недопустимости нарушения границ и об открытии огня. Поэтому сторожевой корабль произвел предупредительные выстрелы, а бомбардировщик Су-24 сбросил по курсу эсминца 4 фугасные бомбы. Это несколько отрезвило экипаж нарушителя, который сразу покинул российскую территорию.

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