Минобороны РФ заявляет об усилении Балтийского флота и находящейся в его ведении авиационной группировки. Совсем скоро в регион начнутся поставки истребителей Су-30СМ, выделяющихся высокой маневренностью и отличными летными характеристиками.

Помимо этого, обсуждается возможность переброски на Балтику еще и береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Однако в настоящий момент точных данных по ним нет.

Истребители Су-30СМ представляют собой универсальные воздушные машины, предназначенные для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Они вооружены ракетами «воздух-воздух» и противокорабельными боеприпасами. Известно, что график их поступления в распоряжение Балтийского флота пока неизвестен, так как все зависит от выполнения производителем заказа Минобороны.