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Запад не оставляет попыток запугать Россию и продолжает проводить военные маневры неподалеку от ее границ. Но практика показывает, что РФ совершенно не боится подобных действий Североатлантического альянса, пишет китайское издание Baijiahao.

Авторы поясняют, что на этот раз речь идет об учениях Baltops – 2021, в которых приняли участие несколько десятков боевых самолетов и кораблей. Крупные маневры были использованы в качестве инструмента для запугивания России, однако она, как это обычно бывает, повела себя совершенно нетипично. И организовала собственные учения в Баренцевом море.

В этих маневрах задействовали более 20 кораблей и подводных лодок Северного флота, которые проводили стрельбы, отрабатывали защиту границ страны от вторжения войск вероятного противника и от провокационных действий НАТО. По словам авторов публикации, учения РФ стали жестким ответом на Baltops – 2021.

Эксперты отмечают, что ни одна страна мира не решается отвечать США и Альянсу так, как это делает Россия. Именно это и превращает ее в великую державу, способную конкурировать с Западом.

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