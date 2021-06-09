Старые российские самолеты, в которых не было эффективной навигационной системы, раньше часто «зацепляли» воздушное пространство европейских государств. Это приводило чуть ли не к международным скандалам. Европа сразу же заявляла, что РФ хочет украсть часть ее территории.

Обозреватель издания «Известия» Антон Лавров рассказал, что российским самолетам приходится лететь из Калининграда к остальной части страны через весьма узкий и извилистый воздушный коридор. На отдельных участках его ширина составляет всего несколько километров. Причем выход за него сразу расценивается как нарушение границ других стран.

Когда в распоряжении РФ не было нормального навигационного оборудования, подобные инциденты случались довольно часто. Впрочем, РФ и сейчас пытается достучаться до ЕС, чтобы решить вопрос по этому коридору и разработать новые правила полетов. Однако эти призывы игнорируются.

Обозреватель также рассказал, что уже сейчас в Эстонии базируются истребители F-35. Совсем скоро их получит еще и Польша, которую вряд ли можно называть другом России. Поэтому придется еще более внимательно относится к охране границ. Сейчас в Калининградской области обустроена эшелонированная ПВО с использованием комплексов «Панцирь-С1» и С-400, которые надежно защищают российские рубежи. Но в дальнейшем им потребуется усиление.