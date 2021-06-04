Андрей Норкин рассмешил студию передачи «Место встречи» очередным анекдотом.

Одной из тем обсуждения стал ПМЭФ, в котором принял участие тиктокер Даня Милохин. Кроме того, в рамках передачи был затронут вопрос о влиянии популярных блогеров, которое они оказали на голосование по поправкам к Конституции РФ, которое состоялось в прошлом году.

После обсуждения всех актуальных вопросов, Норкин решил поделиться небольшим анекдотом, в котором фигурировала Ксения Собчак. По сюжету этого анекдота, Собчак предлагают сняться в рекламном ролике, и она интересуется, что именно нужно рекламировать. Ей отвечают, что зубную пасту, и Собчак соглашается на предложение. После этого ей сообщают «как хорошо, а то у нас бобёр заболел».

Недавно Андрей Норкин раскритиковал звёзд, которые меняют своё политическое мнение. Критике подверглись Павел Деревянко и Алексей Кортнев.