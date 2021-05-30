Андрей Норкин высказался об артистах, которые за несколько месяцев поменяли свои мнения в сфере политики на абсолютно противоположные.

Речь идёт о Павле Деревянко и Алексее Кортневе. Так, Деревянко перед митингами, которые прошли в прошлом году весной, публиковал видообращения, в которых критиковал действия правоохранительных органов. Позже он заявил, что говорил на эмоциях, а также же высказал критику в отношении Навального. В частности, он заявил, что не стал бы его поддерживать, если бы Навальный решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.

Кортнев же поначалу поддерживал несанкционированные митинги, однако, когда Навального приговорили к заключению, резко изменил своё мнение. Также он поначалу поддерживал «пакет Яровой», и лишь после критики в свой адрес сообщил, что не разобрался в законах.

Как заявил Норкин, желание артистов высказывать на эту тему не объяснить даже стремлением увеличить свою популярность, так как они должны понимать, что в будущем им, возможно, придётся оправдываться. Также он заявил, что мог бы понять артистов, если бы их поймали журналисты и заставили говорить, однако они сами записывают свои видео.

Недавно Андрей Норкин рассмешил студи новым анекдотом про Путина, а также лидеров Запада. Анекдот он рассказал в студии передачи “Место встречи”.