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Специалисты консалтинговой компании CBRE назвали наиболее дорогие ставки аренды офисов в России.

Аналитики рассматривали стоимость офисов класса А, которые лучше и дороже, и класса В, к которым меньше требований. В Казани, как выяснилось, офисы класса А самые дорогие в стране. Их стоимость составляет 1672 рубля за один кв. метр в месяц. Наиболее дорогие офисы класса В – в Воронеже со стоимостью 1066 рублей. В исследования не участвовали Москва и Санкт-Петербург.

Немного дешевле офисы класса А в Красноярске – здесь ставка составляет 1530 рублей. Затем следует Воронеж со ставкой 1270 рублей.

Дешевле всего в стране офисы можно найти в Омске – здесь ставка на офис класса А обойдётся всего лишь в 825 рублей, а на офис класса В – 619 рублей. В Самаре офис класса В обойдётся в 850 рублей, а в Уфе в 880 рублей.

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