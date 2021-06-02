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Американский президент Джо Байден сдержал свое предвыборное обещание и временно запретил передавать в аренду участки в Национальном арктическом заповеднике Аляски для добычи газа и нефти. Тем самым он отметил соответствующее решение своего предшественника Дональда Трампа.

Демократическая партия, которую представляет Трамп, выступает за добычу полезных ископаемых в заповеднике. Поддерживают ее и нефтяные компании Америки. Однако Байден с самого начала предвыборной компании заявлял, что приложит все усилия для защиты заповедных земель.

На его стороне выступают разнообразные экологические организации и фонды. Также в поддержку Джо Байдена неоднократно высказывались коренные жители кучины. Которые заявляли, что земля заповедника священна и не может разрушаться из-за нефти или газа.

В заявлении МВД Соединенных Штатов говорится, что на территории страны имеется достаточное количество альтернатив, после тщательного анализа которых будет приниматься окончательное решение по разработке заповедных зон.

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