Обозреватели китайского портала Sohu считают, что размещение российских «Кинжалов» в Калининграде станет фатальным для НАТО. Пересказом статьи поделился портал «ПолитРоссия».

Как отмечается, гиперзвуковые комплексы «Кинжал» уже имеются в распоряжении Южного военного округа. Но недавно Минобороны РФ приняло решение о расширении зоны действия «Кинжалов». Таким образом, комплексы также появятся и в Западном военном округе.

Это решение было принято властями из-за угрозы со стороны НАТО. Также, как указали китайские эксперты, Россия совершила модернизацию МиГ-31 и использует их с ракетами «Кинжал». В Китае этот дуэт назвали одним из наиболее сильнейших вооружений в России.

Кроме того, было указано, что НАТО не обладает системами ПРО, которые смогут эффективно осуществлять перехват «Кинжалов».

Недавно эксперты Sohu прокомментировали крупнейшие в истории российские учения Тихоокеанского флота. Как было заявлено, этим Россия разрушила гегемонию США.