Соединенные Штаты долгое время считали Тихий океан своим собственным внутренним морем. Но теперь их гегемония разрушена, пишет китайское издание Sohu. Авторы публикации напоминают, что сегодня закончились крупнейшие в истории российские учениях Тихоокеанского флота.

Они отмечают, что американские СМИ с самого начала маневров визжат, что Россия чуть ли не напала на Гавайские острова. Да, шесть кораблей, возглавляемых крейсером «Варяг», действительно подошли к ним на расстояние около 19 морских миль. Однако РФ не нарушала границу территориальных вод США и действовала в строгом соответствии с нормами международного права.

Китайские эксперты также заявляют, что действия России полностью отвечали еще и представлениям Соединенных Штатов о «свободе судоходства». Так почему же американские высокопоставленные военные и особенно средства массовой информации так сильно разнервничались?

Соединенные Штаты просто почувствовали сильного конкурента. Раньше только они себе позволяли заходить на территории других государств, устраивать провокации на границах территориальных вод той же России или Китая. Они даже не считали свои действия провокационными, так как всегда использовали заезженную формулу о «свободе судоходства». Она была и остается ключом к любым границам. Но когда этой формулой воспользовалась Россия, внезапно начались проблемы.

Терпение России лопнуло

Россия, по мнению авторов статьи, и так долго терпела американские провокации. США нарушали все мыслимые и немыслимые законы, делали что хотели, прикрываясь «свободой мореплавания». Теперь РФ готова на это ответить. Она провела крупные учения в Тихом океане с участием 20 своих боевых кораблей и подводных лодок.

Можно предположить, что это не последние маневры Тихоокеанского флота РФ. США на все это пока не отвечают только выражениями глубокой обеспокоенности. Но они и не могут ничем ответить, так как Москва действует в соответствии с придуманными Вашингтоном правилами. Она пользуется «свободой судоходства» и не нарушает никаких норм, как это делает США.

По мнению китайских экспертов, Россия продемонстрировала, что в ответ на американские провокации она намерена проводить учениях у границ зоны влияния США. У тех же Гавайских островов, на которых располагаются крупные военные базы Америки. Она показала, что Тихий океан больше никогда не будет внутренним морем Соединенных Штатов.