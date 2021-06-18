В серии недавних уличных преступлений в Соединенных Штатах использовалось оружие, украденное на военных базах, заявило информационное агентство Associated Press. Его представители также привели совсем неутешительную статистику, согласно которой с 2010 года 1900 единиц оружия пропало со складов Вооруженных сил США.

Результаты расследования потрясли главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Майка Милли, который дал поручение внимательно изучить представленные агентством данные и провести собственное расследование. Его цель – проверить, как в Вооруженных силах страны ведется учет оружия, и каким образом возникли столь огромные цифры. Которые, по мнению журналистов, еще и занижены, так как далеко не все подразделения представили полную информацию.

В минувший четверг состоялись слушания Комитета по ассигнованиям Сената Соединенных Штатов, на которых Милли и другим военным пришлось давать показания.

Так, сам председатель Объединенного комитета заявил, что уже распорядился представить данные по утерянному и украденному оружию. И первые сведения, поступающие от подразделений, показывают, что Associated Press сильно завысили цифры.

Представитель Милли полковник Дэйл Батлер заявил, что информацию, опубликованную агентством, необходимо тщательно проверять, чтобы найти баланс между теми сведениями, которые получены ним, и данными, представленными подразделениями в ходе проверки.

Высокопоставленные военные, которые отреагировали на расследование, заявили, что цифры не являются угрожающими. Они представляют лишь малую долю от всего оружия, имеющегося в Вооруженных силах США. Однако в целом ситуация все же вызывает тревогу.

В Пентагоне отметили, что проверки учета оружия ранее проводились, однако в последний раз это было еще в 1994 году. После подобных ревизий информации об использовании на улицах потерянных и украденных автоматов и пистолетов не появлялось до 2017 года.

Именно в 2017-м один из пистолетов, похищенных с военного склада, засветился в Нью-Йорке. Чуть позже появились сведения о попытке вывезти части нескольких единиц оружия в Мексику, которая завершилась неудачей.

По результатам слушаний сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь заявил о необходимости внесения поправок в Закон о полномочиях на национальную оборону. Которые будут касаться обязательного строгого учета вооружений. Еще один сенатор Тим Кейн, представляющий Вирджинию, отметил, что данные, приведенные в исследовании AP, будут тщательно проверены на территории региона.

Associated Press провело весьма детальное расследование, которое началось еще в 2011 году. Оно оказалось первым, так как Минобороны США и Вооруженные силы страны имеют полное право не раскрывать информацию об украденном или потерянном оружии. В ходе расследования выяснилось, что подавляющее большинство подразделений просто не владеет полной информацией о пропавших пистолетах, винтовках и автоматах за период с 2010 по 2019 годы.