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Анатолий Миронов, являющийся заведующим филиалом московской коллегии адвокатов «Защита», в беседе с агентством «Прайм» рассказал автолюбителям о риске лишиться водительских прав «ни за что».

Как отметил адвокат, такие случаи бывают весьма неожиданными. Так, водительских прав лишают за управление транспортом в состоянии опьянения. При этом признать опьянение могут после употребления некоторых психотропных веществ, содержащихся в лекарствах.

Обычно такие вещества в лекарственных препаратах содержатся в небольшом количестве и на результаты медицинского освидетельствования они не влияют. Но организм человека может отреагировать на медикаменты неожиданно. Кроме того, если водитель выпил после ДТП, но до того, как прошёл освидетельствование, его признают пьяным за рулём.

Также права могут забрать из-за того, что на автомобиле нет номеров, даже если они всего лишь закрыты налипшей грязью или листьями. Кроме того, водительских прав лишат за номера, которые находятся в неположенном месте, или за повторное превышение скорости.

За выезд на встречку по правилам, но с нарушением завершения манёвра также могут лишить прав.

Недавно мы сообщали, что сотрудники ГИБДД начали проводить скрытые проверки водителей на дорогах. При этом используют инспекторы гражданские автомобили.

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