В России сотрудники ГИБДД начали проводить скрытые проверки водителей на дорогах.

Как сообщается, во время выполнения этих проверок сотрудники ГИБДД будут использовать гражданские автомобили. Замаскировавшись таким образом, они будут снимать нарушения на камеру, а затем отправлять видеозаписи ближайшему экипажу ДПС. После этого будет производиться задержание водителя и оформление протокола.

При помощи такого способа можно выявить такие нарушения, как выезд на встречную полосу. За это водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на полгода.

При этом, как указывается, такие проверки полностью законны. Так, патрульными автомобилями могут быть машины без специальной цветографической окраски, а также без устройств для подачи звуковых и световых сигналов. Съёмка также прописана в регламенте МВД.

Ранее инспекторы ГИБДД предупредили о массовых проверках водителей. Как указывается, они будут проводиться каждые выходные.