читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бразильские граждане вышли на митинги против политики действующего главы государства Жаира Болсонару. Они считают, что именно президент и поддерживающие его политические элиты виновны в гибели полумиллиона человек от коронавирусной инфекции.

Демонстранты называют власть «правительством безработицы и нищеты», а также используют флаги с лозунгами «Убирайтесь с Болсонару». Также они выражают недовольство действиями главы государства и министров в условиях стремительно распространяющейся инфекции.

Митинги прошли в столице Бразилии, а также прокатились по всей стране. Оппозиционные силы, которым на руку недовольство людей, взялись за организацию протестов, которые зафиксированы больше, чем в 20 штатах страны.

В настоящий момент в Бразилии фиксируется около ста тысяч новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Также в больницах страны каждый день умирает по 2 000 пациентов.

Вам может понравиться

Корветы Черноморского флота РФ отслеживали все действия натовских боевых кораблей

Голландский фрегат Evertsen и британский эсминец Defender, которые сейчас находятся в одесском порту, с момента входа в Черное море и до самых территориальных вод Украины сопровождались российскими боевыми кораблями. Встречу

Генерал Марк Милли: Китай не сможет захватить Тайвань ни сейчас, ни в ближайшие годы

У Китая сейчас отсутствуют какие-либо возможности для захвата Тайваня, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Он также отметил, что у КНР в настоящий момент нет никакой

Sohu: Возродившаяся индийская ракета BrahMos превратилась в серьезную угрозу для Китая

Индийская ракета «БраМос» в современном варианте представляет серьезную угрозу для Китая, уверены эксперты издания Sohu. Они поясняют, что разработка этого боеприпаса началась еще 20 лет назад, причем с Индией весьма
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 июня – ясно, до 29 °C | город Мытищи: погода, 20 июня – ясно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 июня – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 июня – пасмурно, до 17 °C | Королев: погода, 20 июня – небольшая облачность, до 31 °C | Подольск: погода, 20 июня – ясно, до 27 °C | Армавир: погода, 20 июня – переменная облачность, до 27 °C |