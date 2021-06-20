Бразильские граждане вышли на митинги против политики действующего главы государства Жаира Болсонару. Они считают, что именно президент и поддерживающие его политические элиты виновны в гибели полумиллиона человек от коронавирусной инфекции.

Демонстранты называют власть «правительством безработицы и нищеты», а также используют флаги с лозунгами «Убирайтесь с Болсонару». Также они выражают недовольство действиями главы государства и министров в условиях стремительно распространяющейся инфекции.

Митинги прошли в столице Бразилии, а также прокатились по всей стране. Оппозиционные силы, которым на руку недовольство людей, взялись за организацию протестов, которые зафиксированы больше, чем в 20 штатах страны.

В настоящий момент в Бразилии фиксируется около ста тысяч новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Также в больницах страны каждый день умирает по 2 000 пациентов.