Журналисты американского издания Bloomberg заявили, что Евросоюз может дать отпор России, задействовав «Триморье». Об этом сообщает издание «ПолитРоссия».

Как заявил автор статьи Андреас Клут, существует проект, мало кому известный. Он получил название «Инициатива трёх морей» (ИТМ). Указывается, что данный проект подразумевает создание эффективно работающих связей между тремя морями – Балтийским, Адриатическим и Чёрным.

По мнению Клута, ИТМ станет наилучшим ответом, который Европа может дать на «посягательства» России и Китая. Отмечается, что проект подразумевает, к примеру, строительство порта в Хорватии, подготовленного для приёма кораблей, которые привозят из США сжиженный газ.

Автор статьи указывает, что из-за того, что Россия поставляет в Европу энергию, это может дать Кремлю власть и возможность ставить какие-либо ограничения.

Ранее мы сообщали, что в Европарламенте разработали доклад с основными принципами, по которым Европа будет строить отношения с Россией. Так, указывается, что Россия должна вернуть “оккупированные территории”, а также остановить строительство Северного потока-2.