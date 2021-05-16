В Европарламенте разработали доклад, определяющий ключевые принципы, на которых ЕС намерен строить отношения с Россией. Одним из них является строительство в РФ «демократического общества».

В качестве инструмента для этого самого «строительства» предлагается использовать телевизионный канал. Он, по задумке разработчиков доклада, должен вещать на Россию 24 часа в сутки и противостоять «российской пропаганде».

Кроме того, в документе упомянуты и другие принципы. Среди них – объявление нелегитимным состав российской Госдумы, который будет избран на ближайших выборах, если ЕС обнаружит множественные фальсификации.

Помимо этого, России предлагается вернуть «оккупированные территории» их владельцам. Для жителей страны ЕС намеревается транслировать те выгоды, которые они получат от присоединения к демократической Европе.

В докладе Европарламент призвал также остановить строительство газопровода «Северный поток-2», а если Россия продолжит «агрессию», то и отключить ее от международной системы платежей SWIFT.