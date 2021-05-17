В Турции выразили возмущение из-за недавно опубликованного проморолика Go Turkiye.

Как отмечается, ролик был опубликован 13 мая Министерством культуры и туризма Турции. На видеозаписи можно увидеть работников отелей и аэропорта, водителей, которые носят жёлтые маски с надписью «Наслаждайтесь! Я вакцинирован». Таким образом власти страны призывают туристов отправиться в отпуск в Турцию, отмечая, что все сотрудники туристической отрасти получили прививки от коронавируса, а курорты соблюдают все санитарные нормы.

Жителей Турции весьма возмутило то, что туристов освобождают от всех ограничений. Сами же они с конца апреля живут в условиях тотального локдауна. Как заявил один из пользователей сети, это «совсем беспредел», также он указал, что отельеры ограничивают основные права и свободы нации, и играют с её честью.

Некоторые граждане страны, в том числе и политики, призвали Мехмета Нури Эрсоя, являющегося министром культуры и туризма, уйти в отставку.

Как мы ранее сообщали, в Турции очень надеются на спад заболеваемости коронавирусом и то, что в июне будет возобновлено авиасообщение с Россией. В последнее время, как отмечается, число случаев заболевания снизилось.