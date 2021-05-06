Турция очень надеется на спад заболеваемости коронавирусом к 1 июня и на возобновление туристического потока из России. Об этом сообщили представители Ассоциации российских туроператоров.

Они отметили, что за минувшие 24 часа в Турции заразились коронавирусом только 26 тысяч человек. К началу июня этот показатель должен стать еще меньшим, поэтому можно будет восстанавливать авиасообщение с Россией.

Напомним, что Россия перекрыла авиаперелеты в Турцию из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этой страны. 15 апреля здесь был установлен рекорд заболеваемости – 63082 человека заразились коронавирусом всего за сутки.

Экстренные меры, которые предприняла Анкара, помогли улучшить ситуацию, поэтому можно рассчитывать на возобновление туристического потока.