На Сахалине выбросило сотни килограммов икры сельди на берег.

Как сообщается, некоторое время назад сельдь отметала икру в прибрежной зоне. В результате прошедшего шторма немалое её количество оказалось на берегу. Так, около посёлка Нечаевка на берегу находится полоса икры, которая имеет ширину аж в несколько метров. Также отмечается, что толщина слоя икры – около 15 сантиметров.

Икра уже не плодородна, кроме того, в пищу она сейчас непригодна. Поэтому жители окрестностей придумали применять её как удобрение и собирают икру лопатами, после чего вывозят её на своих машинах.

Согласно заявлению Дмитрия Лисицына, который является руководителем организации «Экологическая вахта Сахалина», произошедшего не стоит пугаться, так как это лишь говорит об обильном нересте рыбы.

Ранее мы сообщали, что на Сахалине ведётся расследование уголовного дела по убийству 8-летней девочки семейной парой. Перед убийством девочку изнасиловали.