В Барыше Ульяновской области будут судить мужчину, который убил своего приятеля.

Как сообщается, инцидент произошёл в феврале этого года. Так, 27 февраля произошёл пожар в доме на улице Комсомольская. Во время тушения огня в доме был обнаружен труп, на котором впоследствии следователи нашли признаки насильственной смерти.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что накануне погибший находился в гостях, где употреблял алкоголь в компании с ранее судимым за убийство знакомым. Между ними произошёл конфликт, и хозяин дома ножом зарезал приятеля. Затем он решил скрыть следы преступления и поджёг тело и свой дом, после чего скрылся.

Позже мужчина был задержан. Теперь ему грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Ранее в Кировской области мужчина убил своего знакомого, а затем закопал его тело в огороде. Спустя некоторое время он признался в совершении преступления.