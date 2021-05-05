В Кировской области местный житель убил друга, после чего закопал его тело.

Как сообщается, 35-летний житель Демьяново пребывал в гостях у 33-летнего друга в Лузе. Приятели распивали алкогольные напитки, и в какой-то момент между ними произошёл конфликт. В итоге хозяин дома несколько раз ударил своего приятеля по голове руками. Гость получил травму и вскоре скончался на месте инцидента.

Мужчина, намереваясь скрыть совершённое преступление, сжёг его одежду, где остались следы крови, а само тело закопал на участке рядом с домом.

Но через некоторое время мужчина обратился в полицию и во всём признался, а также показал место, где закопал тело погибшего. Мужчине было предъявлено обвинение. Также отмечается, что ранее обвиняемый был несколько раз судим.